Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в своем прощальном письме перед уходом из питерского клуба рассказал о четырех сезонах в России. В частности, футболист затронул время при главном тренер Роберто Манчини, когда «Зенит» показал плохой результат.

25-летний аргентинец покинет российский клуб в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в МЛС.

«Первая половина первого сезона в «Зените» — супер, тогда мы показывали чемпионский футбол, — написал Дриусси в блоге на Sports.ru. - Я играл в атаке вместе с Сашей Кокориным — он очень много бегал и прессинговал, мы забили немало голов с передач друг друга. Но потом Роберто Манчини поменял схему — мы стали забивать гораздо меньше, результаты ухудшались.

Манчини — непростой человек. У него очень быстро менялось настроение. Сегодня все может быть хорошо, он улыбчив, а завтра может быть жутко раздраженным, не объясняя, что именно ему не нравится. Это не могло не влиять на игроков. Мне кажется, иногда он не очень красиво относился к футболистам. Но спустя столько лет не хочется вдаваться в детали.

Мы заняли пятое место — полный провал, весной 2018-го все развалилось. До нас доносилось, что в таком результате обвиняли не только Манчини, но и аргентинских игроков. За нас заплатили немаленькие деньги, а мы даже не попали в медали".

Напомним, Манчини является главным тренером сборной Италии. Пр нем команда выиграла Евро-2020.

Дриусси выступал за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 22 матча за «Зенит», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.