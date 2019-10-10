Тренерский вопрос на совете директоров «Динамо» обсуждаться не будет

По данным «СЭ», на заседании совета директоров ФК «Динамо» в пятницу, 11 октября, не будет обсуждаться тренерский вопрос. Определиться с кандидатурой именитого сменщика Дмитрия Хохлова в кратчайшие сроки не удалось, при этом и.о. главного тренера Кирилл Новиков получил серьезную поддержку. В том числе со стороны главы банка ВТБ Андрея Костина. Это означает, что в ближайшем матче против «Краснодара» (20 октября) командой наверняка станет руководить 38-летний специалист. Более того, можно предположить, что Новиков будет возглавлять «Динамо», как минимум, до зимнего перерыва в чемпионате, если не произойдет какой-то провальной серии.

При этом на совете директоров, по имеющейся информации, обсудят перспективы спортивного департамента. Вероятно, будет объявлено о прекращении сотрудничества с Романом Орещуком, комплектовавшим команду во время летнего трансферного окна. Сейчас Орещук находится в отпуске в Турции, принимая участие в ветеранском турнире вместе с Андреем Ворониным, Александром Самедовым, Романом Павлюченко, Кевином Кураньи, Фернандо Морьентесом, Гаиской Мендьетой, Стипе Плетикосой и другими. (Константин Алексеев)