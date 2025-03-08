Семак о красной карточке игрока «Факела Якимова: «С моей стороны казалось, что удаление было»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об удалении полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура РПЛ (2:0).

27-летний футболист воронежцев получил красную карточку на 37-й минуте за фол на нападающем сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«Я повтора не видел, но с моей стороны мне казалось, что удаление было, потому что игрок явно не играл в мяч. Лусиано выходил на оперативный простор, и не могу сейчас сказать точно, но, по крайней мере, предпосылки к этому удалению были очень четкие. Нужно смотреть записи, может быть, технические, где будет видно расположение игроков. Страховать — никто не страховал. Нужно смотреть на вратаря, который остался... По правилам, если остается только вратарь, то это красная карточка. С моей точки казалось, что да, это удаление», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

«Зенит» набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» (43) по дополнительным показателям. «Факел» с 14 баллами располагается на предпоследней, 15-й позиции.