РБ Спорт: в протоколе матча «Факел» — «Зенит» отражено дискриминационное поведение болельщиков

В протоколе матча 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» отражено дискриминационное поведение болельщиков, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на начальника петербургской команды.

Также в протоколе зафиксирована информация о провокационных жестах фанатов — по мнению «Зенита», в отношении полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

Игра проходила в субботу, 8 марта, в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. По ходу матча было два удаления: в концовке первого тайма поле покинул полузащитник воронежской команды Вячеслав Якимов, на 74-й минуте красную карточку получил Вендел из «Зенита» за неприличный жест.

После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что фанаты «Факела» обзывали Вендела «макакой».