«Динамо» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ онлайн

Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в 20-м туре чемпионата России в субботу, 8 марта. Встреча на «ВТБ Арене» в столице России начнется в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть эту встречу РПЛ можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального ТВ-эфира).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала можно также в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта 2025, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

После 19 туров РПЛ московское «Динамо» занимало пятое место в таблице с 36 очками, в предыдущие выходные бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). У махачкалинского «Динамо» — 18 очков и 13-я строчка в чемпионате, в прошлую пятницу махачкалинцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).