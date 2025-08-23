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23 августа 2025, 19:35

Семак — о варианте с арендой Глушенкова в «Црвену Звезду»: «В первый раз слышу»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, рассматривал ли клуб вариант с арендой форварда Максима Глушенкова в «Црвену Звезду».

Ранее появилась информация, что петербуржцы предложили 26-летнему вингеру перейти в сербский клуб на правах аренды, однако Глушенков ответил отказом, так как считает, что «Црвена Звезда» не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов в этом сезоне.

«В первый раз слышу», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также тренер отметил, что Глушенков заслужил принять участие в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (4:0).

«Он хорошо тренировался, поэтому заслужил выйти сегодня на поле. Но выходит только 11 игроков в стартовом составе, это место нужно заслужить, выиграть в конкурентной борьбе. Всем нужно работать. Я уже говорил, что здесь не нужно искать никаких скрытых и подводных течений абсолютно», — добавил он.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл в шести матчах за «Зенит» во всех турнирах, отметившись одним голом. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Сергей Семак
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ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Джон Кордоба
Джон Кордоба

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 17
Брайан Александр Хиль
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 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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