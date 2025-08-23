Семак — о варианте с арендой Глушенкова в «Црвену Звезду»: «В первый раз слышу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, рассматривал ли клуб вариант с арендой форварда Максима Глушенкова в «Црвену Звезду».

Ранее появилась информация, что петербуржцы предложили 26-летнему вингеру перейти в сербский клуб на правах аренды, однако Глушенков ответил отказом, так как считает, что «Црвена Звезда» не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов в этом сезоне.

«В первый раз слышу», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также тренер отметил, что Глушенков заслужил принять участие в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (4:0).

«Он хорошо тренировался, поэтому заслужил выйти сегодня на поле. Но выходит только 11 игроков в стартовом составе, это место нужно заслужить, выиграть в конкурентной борьбе. Всем нужно работать. Я уже говорил, что здесь не нужно искать никаких скрытых и подводных течений абсолютно», — добавил он.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл в шести матчах за «Зенит» во всех турнирах, отметившись одним голом. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года.