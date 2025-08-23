Горшков — о праздновании гола: «Отсылка к Аршавину, оно адресовано некоторым людям»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал празднования своего гола в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (4:0).

— Почему именно так отпраздновал гол? Показалось, что это отсылка к Аршавину.

— Да, само празднование — Андрея Аршавина. Давно в голове оно было. Но оно адресовано некоторым людям. Наверное, больше ничего добавлять не буду.

Для 26-летнего футболиста данный гол стал дебютным за петербургский клуб.