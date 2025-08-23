Пальцев: «С «Зенитом» можно играть в любом состоянии, как бы плохо они не стартовали»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в 6-м туре РПЛ.

— Можно ли было сыграть лучше с «Зенитом»? С ними можно играть в любом состоянии, как бы [плохо] они не стартовали. У нас еще с ними матч дома. Там посмотрим, — сказал «СЭ» Пальцев.

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 5 очками — на 13-й строчке.