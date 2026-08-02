Глушенков сделал третий хет-трик в РПЛ за «Зенит» в XXI веке и сравнялся с Аршавиным, впереди — Кержаков и Дзюба

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил три гола в матче с «Оренбургом» (3:0) во 2-м туре РПЛ.

Для форварда хет-трик стал третьим за сине-бело-голубых в РПЛ в XXI веке. По информации Opta, Глушенков сравнялся с Андреем Аршавиным, Сердаром Азмуном и Саломоном Рондоном, обойдя Халка (2). Лидируют по этому показателю Александр Кержаков и Артем Дзюба, на счету которых по четыре хет-трика.

Глушенков провел за «Зенит» 63 матча, забил 25 голов и сделал 18 результативных передач.