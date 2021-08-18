Семак рассказал о готовности Малкома, Ракицкого и Клаудиньо сыграть с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии своих футболистов перед матчем 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Вы видели: у Малкома лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю.

Состояние Ракицкого? Ярослав тренируется в общей группе, и надеюсь, с ним тоже все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу.

Действительно, в Уфе будет очень жарко, а с учетом искусственного поля будет еще жарче. Но мы готовимся так же, как и к любому другому матчу. Нам нужно ехать и делать все для победы.

Да, Клаудиньо готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Уфа» — «Зенит» пройдет 21 августа в Уфе. Начало встречи — в 16.00 (мск). Питерцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками. Уфимцы располагаются на 11-й строчке с 4 баллами.