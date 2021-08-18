В Госдуме высказались о плане реформ российского футбола

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин прокомментировал предложения РФС по реформированию российского футбола.

«Наиболее нашумевший пункт из него — отмена лимита на легионеров. При этом РФС отдельно акцентирует внимание на развитии детско-юношеского футбола, но предупреждает, что изменений надо ждать лет через десять. На наш взгляд, реформа должна охватить все сферы футбола — от развития детско-юношеских секций до принципов формирования сборной команды. Настороженность вызывает и то, что в центре реформы не развитие детско-юношеского спорта, а повышение зрелищности игр и изменение мотивации действующих игроков.

На мой взгляд, систему мотивации следует выстраивать с первичного звена — тренеров секций и спортивных школ в небольших городах, где способные подростки делают первые шаги. От них зависит, какие профессиональные и личностные установки будут привиты подрастающему поколению, с какими целями они войдут в большой спорт. Надеюсь, что РФС организует большую общественную дискуссию по такому важному направлению», — цитирует Пайкина ТАСС.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует следующий лимит — «8+17» в заявке на сезон.

13 августа РФС разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России.