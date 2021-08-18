В Турции сообщают, что «Зенит» предложил 8 миллионов за защитника «Галатасарая»
13:20
«Зенит» претендует на защитника «Галатасарая» Маркана, утверждает турецкий журналист Халук Юрекли.
По информации источника, российский клуб предложил за 25-летнего бразильца 11 миллионов евро. Ранее «Галатасарай» отказался продавать футболиста «Зениту» за 11 миллионов евро.
16 августа Маркан во время матча с «Гиресунспором» (2:0) ударил своего партнера по команде Керема Актюркоглу. После консультации с ВАР арбитр удалил игрока.
В минувшем сезоне Маркан провел 42 матча, в которых забил один гол и еще раз ассистировал партнерам по команде. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Haluk_Yurekli/status/1427730381227413508
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