В Турции сообщают, что «Зенит» предложил 8 миллионов за защитника «Галатасарая»

«Зенит» претендует на защитника «Галатасарая» Маркана, утверждает турецкий журналист Халук Юрекли.

По информации источника, российский клуб предложил за 25-летнего бразильца 11 миллионов евро. Ранее «Галатасарай» отказался продавать футболиста «Зениту» за 11 миллионов евро.

16 августа Маркан во время матча с «Гиресунспором» (2:0) ударил своего партнера по команде Керема Актюркоглу. После консультации с ВАР арбитр удалил игрока.

В минувшем сезоне Маркан провел 42 матча, в которых забил один гол и еще раз ассистировал партнерам по команде. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.