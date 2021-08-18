Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Турции сообщают, что «Зенит» предложил 8 миллионов за защитника «Галатасарая»

13:20
Маркан. Фото Getty Images
Маркан. Фото Getty Images
Теги:

«Зенит» претендует на защитника «Галатасарая» Маркана, утверждает турецкий журналист Халук Юрекли.

По информации источника, российский клуб предложил за 25-летнего бразильца 11 миллионов евро. Ранее «Галатасарай» отказался продавать футболиста «Зениту» за 11 миллионов евро.

16 августа Маркан во время матча с «Гиресунспором» (2:0) ударил своего партнера по команде Керема Актюркоглу. После консультации с ВАР арбитр удалил игрока.

В минувшем сезоне Маркан провел 42 матча, в которых забил один гол и еще раз ассистировал партнерам по команде. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Haluk_Yurekli/status/1427730381227413508

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны
Источник раскрыл страшные детали гибели матери и ребенка в Ленобласти
Ожесточенные бои под Кабулом: войска вице-президента прорываются к столице
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
3
Офсайд