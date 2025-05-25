Газинский: «Краснодар» хотел сделать подарок Галицкому»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал чемпионство в РПЛ в сезоне-2024/25.

В 30-м туре РПЛ «быки» дома обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0, «Зенит» победил «Ахмат» (3:0).

«Все хотели добиться этого чемпионства. Тем более оно первое для клуба и для почти всех в нашей команде. До этого несколько сезонов у нас это не получалось. Но теперь появился шанс, и его не хотелось упускать. Тем более все в клубе хотели сделать подарок президенту «Краснодара» Сергею Николаевичу Галицкому», — цитируют Газинского «Известия».

«Краснодар» набрал 67 очков и занял первое место. Клуб впервые в истории стал чемпионом России. «Зенит» набрал 66 очков и завершил турнир на втором месте. Сине-бело-голубые становились чемпионами России шесть лет подряд.