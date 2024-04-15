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Сегодня, 13:46

Семак отреагировал на отставку Абаскаля из «Спартака»

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Гильермо Абаскаль и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что Гильермо Абаскаль хорошо работал в «Спартаке».

«Это дело руководства «Спартака» — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле. Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля.

Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки Абаскаль получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо предложил реформировать судейство в РПЛ
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
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Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Спартак

 18 1 6
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