Полузащитник «Зенита» Клаудиньо предложил реформировать судейство в РПЛ
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о судействе в РПЛ.
«Болезненные ощущения зачастую испытываешь на поле, но таков футбол. На мой взгляд, можно было бы свистеть нарушения чаще, но что есть, то есть. Мне кажется, что руководству арбитров стоит уделить этому внимание, потому что если этого не сделать, это будет продолжаться, и достаточно травматичные ситуации будут возникать», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».
В текущем сезоне РПЛ 27-летний Клаудиньо провел 23 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня-2027/28.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 23 играх. Петербуржцы опережают ближайшего преследователя «Краснодар» на 4 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6