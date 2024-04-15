Полузащитник «Зенита» Клаудиньо предложил реформировать судейство в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о судействе в РПЛ.

«Болезненные ощущения зачастую испытываешь на поле, но таков футбол. На мой взгляд, можно было бы свистеть нарушения чаще, но что есть, то есть. Мне кажется, что руководству арбитров стоит уделить этому внимание, потому что если этого не сделать, это будет продолжаться, и достаточно травматичные ситуации будут возникать», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний Клаудиньо провел 23 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня-2027/28.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 23 играх. Петербуржцы опережают ближайшего преследователя «Краснодар» на 4 очка.