Сестра фаната ЦСКА: «До пяти утра его держали на стадионе, потом увезли в ОВД и связи до сих пор нет»

Сестра фаната ЦСКА Юлия рассказал, что ее брата, задержанного после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2), до сих пор не отпустили из ОВД.

«Мой брат Андрей и еще как минимум два человека, которых я знаю, находятся в ОВД. Говорят, что будет суд, возможно, даже не сегодня. Как я поняла, ночью были составлены протоколы по правонарушениям, видимо, всем вменили разные статьи. Брату вменяют статью 20.31 часть 3 — пиротехнические устройства. За такое грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток. Но я точно знаю, что он этого не делал. Сомневаюсь, что сотрудники вообще что-то смотрели, читала, якобы ничего не работало.

Мой брат пошел на футбол с другом, они 12 лет болеют за ЦСКА, всегда ходят на матчи. Никогда никаких нарушений не было. Где-то часов до пяти утра брат был на связи, потому что их держали на стадионе в комнате полиции, телефоны не забирали. Там было порядка 45 человек, потом часть отпустили, а оставшихся отвезли в разные ОВД. Связи сейчас нет никакой, видимо, телефоны забрали. О вменяемой статье брат мне успел сообщить», — приводит слова Юлии «Чемпионат».

Также девушка заявила, что в полиции сказали, что к утру уже будет суд над задержанными.

«Брат с другом очень тихие и спокойные, видимо, особо права не качали и получилось так. Мой брат вообще юрист, никогда ничего не нарушал. Где-то к утру сказали, что будет суд, и отвезли в ОВД. Ощущение, что в отделении оставляют тех, на кого успели составить протокол. А у некоторых взяли пальцы и отпустили. Если есть протокол, то, как я поняла, они не могут просто его порвать», - добавила Юлия.

Болельщиков ЦСКА после матча несколько часов не выпускали с трибуны, а затем задерживать. Вероятная причина — использование пиротехники в концовке игры.

В итоге было задержано более 400 человек и составлен 51 протокол.