Тренер вратарей «Балтики»: «Латышонок в моменте не проиграл конкуренцию Адамову в «Зените»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков оценил перспективы Евгения Латышонка в «Зените».

— Когда Латышонок переходил в «Зенит», вы заявили, что он станет первым номером питерской команды. Почему были так в этом уверены?

— Понимал его уровень и считал, что он сможет его держать практически в любом клубе РПЛ. Знал, какой путь уже Женя прошел, как тренировался, что смог преодолеть.

— У него же были и другие варианты помимо «Зенита»?

— Другие клубы были, но называть их сейчас некорректно. Мы общались с ним и по поводу «Зенита». Я сказал лишь одну вещь: «Жень, выбирай ту команду, где тебя ждет честная конкуренция».

— В прошлом сезоне Латышонок действительно был первым номером сине-бело-голубых, а в этом после четвертого тура уступил место в воротах Адамову. «Просел» или конкурент так прибавил?

— Прошлый сезон Женя в «Зените» отыграл просто великолепно! Очень ровно. Во многих матчах помог набрать очки.

— А если взять нынешний сезон: когда забивал форвард ЦСКА Алеррандро, Латышонок не ошибся? Показалось, что удар у бразильца получился хоть и точный, но не слишком сильный.

— Я здесь его вины не вижу. При этом должен оговориться, что не знаю всех обстоятельств. Может, у Жени было неоптимальное физическое состояние. Может, плохо себя чувствовал. Но он точно не ошибся. Конечно, тренеры хотят, чтобы вратари чаще выручали. Где-то Евгений не выручил, но он и не ошибся.

В «Зените» посчитали нужным поменять вратаря после 4-го тура. Такое тоже бывает. Адамов получил свой шанс и до зимы отыграл ровно. За 14 туров у него только одна ошибка — выронил мяч во встрече с «Оренбургом». Теперь уже Латышонку надо ждать, когда ему представится возможность себя проявить. Такова вратарская доля. Или участь. Но я не думаю, что Женя именно в моменте проиграл конкуренцию Денису. Просто вот так пока сложилось. В 14 турах с Адамовым в воротах «Зенит» выиграл 10 раз.

В сезоне-2025/26 Латышонок пропустил 12 голов и трижды отыграл на ноль в 10 матчах за «Зенит». Адамов провел 16 игр за сине-бело-голубых, пропустил 8 мячей и 10 раз отыграл на ноль.