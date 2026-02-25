Тренер вратарей «Балтики»: «Латышонок в моменте не проиграл конкуренцию Адамову в «Зените»
Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков оценил перспективы Евгения Латышонка в «Зените».
— Когда Латышонок переходил в «Зенит», вы заявили, что он станет первым номером питерской команды. Почему были так в этом уверены?
— Понимал его уровень и считал, что он сможет его держать практически в любом клубе РПЛ. Знал, какой путь уже Женя прошел, как тренировался, что смог преодолеть.
— У него же были и другие варианты помимо «Зенита»?
— Другие клубы были, но называть их сейчас некорректно. Мы общались с ним и по поводу «Зенита». Я сказал лишь одну вещь: «Жень, выбирай ту команду, где тебя ждет честная конкуренция».
— В прошлом сезоне Латышонок действительно был первым номером сине-бело-голубых, а в этом после четвертого тура уступил место в воротах Адамову. «Просел» или конкурент так прибавил?
— Прошлый сезон Женя в «Зените» отыграл просто великолепно! Очень ровно. Во многих матчах помог набрать очки.
— А если взять нынешний сезон: когда забивал форвард ЦСКА Алеррандро, Латышонок не ошибся? Показалось, что удар у бразильца получился хоть и точный, но не слишком сильный.
— Я здесь его вины не вижу. При этом должен оговориться, что не знаю всех обстоятельств. Может, у Жени было неоптимальное физическое состояние. Может, плохо себя чувствовал. Но он точно не ошибся. Конечно, тренеры хотят, чтобы вратари чаще выручали. Где-то Евгений не выручил, но он и не ошибся.
В «Зените» посчитали нужным поменять вратаря после 4-го тура. Такое тоже бывает. Адамов получил свой шанс и до зимы отыграл ровно. За 14 туров у него только одна ошибка — выронил мяч во встрече с «Оренбургом». Теперь уже Латышонку надо ждать, когда ему представится возможность себя проявить. Такова вратарская доля. Или участь. Но я не думаю, что Женя именно в моменте проиграл конкуренцию Денису. Просто вот так пока сложилось. В 14 турах с Адамовым в воротах «Зенит» выиграл 10 раз.
В сезоне-2025/26 Латышонок пропустил 12 голов и трижды отыграл на ноль в 10 матчах за «Зенит». Адамов провел 16 игр за сине-бело-голубых, пропустил 8 мячей и 10 раз отыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0