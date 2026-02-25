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Тренер вратарей «Балтики»: «Латышонок в моменте не проиграл конкуренцию Адамову в «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Евгений Латышонок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков оценил перспективы Евгения Латышонка в «Зените».

— Когда Латышонок переходил в «Зенит», вы заявили, что он станет первым номером питерской команды. Почему были так в этом уверены?

— Понимал его уровень и считал, что он сможет его держать практически в любом клубе РПЛ. Знал, какой путь уже Женя прошел, как тренировался, что смог преодолеть.

— У него же были и другие варианты помимо «Зенита»?

— Другие клубы были, но называть их сейчас некорректно. Мы общались с ним и по поводу «Зенита». Я сказал лишь одну вещь: «Жень, выбирай ту команду, где тебя ждет честная конкуренция».

— В прошлом сезоне Латышонок действительно был первым номером сине-бело-голубых, а в этом после четвертого тура уступил место в воротах Адамову. «Просел» или конкурент так прибавил?

— Прошлый сезон Женя в «Зените» отыграл просто великолепно! Очень ровно. Во многих матчах помог набрать очки.

— А если взять нынешний сезон: когда забивал форвард ЦСКА Алеррандро, Латышонок не ошибся? Показалось, что удар у бразильца получился хоть и точный, но не слишком сильный.

— Я здесь его вины не вижу. При этом должен оговориться, что не знаю всех обстоятельств. Может, у Жени было неоптимальное физическое состояние. Может, плохо себя чувствовал. Но он точно не ошибся. Конечно, тренеры хотят, чтобы вратари чаще выручали. Где-то Евгений не выручил, но он и не ошибся.

В «Зените» посчитали нужным поменять вратаря после 4-го тура. Такое тоже бывает. Адамов получил свой шанс и до зимы отыграл ровно. За 14 туров у него только одна ошибка — выронил мяч во встрече с «Оренбургом». Теперь уже Латышонку надо ждать, когда ему представится возможность себя проявить. Такова вратарская доля. Или участь. Но я не думаю, что Женя именно в моменте проиграл конкуренцию Денису. Просто вот так пока сложилось. В 14 турах с Адамовым в воротах «Зенит» выиграл 10 раз.

В сезоне-2025/26 Латышонок пропустил 12 голов и трижды отыграл на ноль в 10 матчах за «Зенит». Адамов провел 16 игр за сине-бело-голубых, пропустил 8 мячей и 10 раз отыграл на ноль.

Максим Бориско, Станислав Агкацев и&nbsp;Игорь Акинфеев.«Лучшие в первой части сезона? Бориско, Агкацев, Акинфеев». Интервью тренера вратарей «Балтики»

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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Тренер вратарей «Балтики»: «Акинфеев второй сезон подряд играет просто здорово!»

Тренер вратарей «Балтики» назвал голкиперов РПЛ, которые способны заиграть в Европе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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