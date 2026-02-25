Тренер вратарей «Балтики» назвал голкиперов РПЛ, которые способны заиграть в Европе

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков оценил игру Матвея Сафонова в «ПСЖ» и назвал голкиперов из РПЛ, которые способны заиграть в Европе.

— Приятно, что сейчас самым популярным российским футболистом является вратарь Матвей Сафонов? Его игра за «ПСЖ» вызывает у вас восторг? Или вы спокойнее оцениваете сейвы экс-голкиера «Краснодара»?

— Здорово, что он сейчас играет, наверное, в лучшем на сегодняшний день клубе мира. Отлично проявил себя в серии пенальти против «Фламенго». Затем среагировал еще на один удар с точки в чемпионате Франции. Набирает себе висты. Хочется посмотреть на него на более длинной дистанции, чтобы он стал твердым первым номером парижан и играл стабильно. Будем за ним с интересом наблюдать и, конечно, желать всяческих успехов.

— Кто-то из российских голкиперов в ближайшие годы способен повторить путь Сафонова?

— Если мы берем чисто вратарские качества, мастерство, потенциал, то у нас сейчас есть такие ребята. Но тут же очень много факторов должно сложиться воедино. Другой менталитет, язык. Предпочтения тренера. Тяжело на бумаге спрогнозировать, получится или нет. Но если мы берем только мастерство, считаю, у нас есть достойные представители, способные хорошо проявить себя в Европе.

— Кто?

— Агкацев, тот же Максим Бориско, Женя Латышонок. Может, кого-то я забыл. Митрюшкин уже поиграл в Европе, в «Сьоне», имеет такой опыт. Так что, считаю, у нас есть вратари, способные заиграть в топовых в чемпионатах. Может быть, правда, не сразу в таком статусном клубе, как «ПСЖ», но все-таки.