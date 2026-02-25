Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

25 февраля, 20:45

Тренер вратарей «Балтики»: «Акинфеев второй сезон подряд играет просто здорово!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков назвал лучших голкиперов РПЛ первой части сезона.

— Бориско — лучший вратарь первой части чемпионата?

— Для меня — да.

— В чем он тогда превзошел Агкацева?

— Почему вы именно Агкацева привели в пример?

— Вратарь команды, которая в прошлом сезоне стала чемпионом, а в этом лидирует в РПЛ.

— Мне нравится, как играет Агкацев. Он и в прошлом сезоне после отъезда Матвея Сафонова в «ПСЖ» зашел уверенно в РПЛ, не имея за плечами серьезного опыта. Здорово отыграл тот чемпионат. Много выручал, внес значительный вклад в чемпионство «Краснодара». И сейчас действует очень сильно. Много спасений за 18 матчей. Держит планку, уровень. Для относительно молодого вратаря у него высокие показатели.

— Почему тогда Бориско вы ставите повыше?

— Мне тут сложно ответить объективно, так как я каждый день вижу Максима в работе, прекрасно знаю его. Агкацева вживую я видел только на одной тренировке. На сборе национальной команды в Новогорске. И мне действительно понравилось, как Стас двигается, его реакция. Очень приятное оставил впечатление. Потом еще воочию видел его игру в матче против «Балтики».

В чем Макс его превзошел осенью? Возможно, чуть эффективнее сыграл в ключевых эпизодах, которые позволили нам набрать очки. Если же брать технические и тактические показатели, мне сложно кого-то из них поставить на первое место, а кого-то — на второе.

— Ваш подопечный — лидер РПЛ по проценту отраженных ударов — 88. На втором месте по этому показателю Денис Адамов (84 процента), на третьем — Игорь Акинфеев (76).

— Если брать топ-3, то здесь, наверное, нужно еще учитывать, что Адамов и Акинфеев провели в первой части сезона по 14 матчей, а Бориско — 18. Мне кажется, если составлять рейтинг, то у вратарей должно быть равное количество игр. Потому что даже один-два матча могут сильно поменять картину, процентовку. Честно говоря, думал, что Агкацев окажется в тройке. Он, как и Макс, провел все игры в РПЛ до зимней паузы.

— Как вам Акинфеев в первой части чемпионата?

— Считаю, он второй сезон подряд играет просто здорово! Были чемпионаты, когда Игорь, наверное, действовал не так ярко, как мы привыкли. Но вот последние два года он будто бы переживает вторую молодость. Столько спасений, столько очков принес ЦСКА! Такое ощущение, что Акинфеев не наелся футболом, жаден до игры, азартен! Это видно по всему — по движению, по реакции. Держит очень высокий уровень.

— Летом прошлого года довольно громкое интервью «СЭ» дал тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко. Про Акинфеева он, в частности, сказал следующее: «Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил — все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее».

— Это мнение коллеги. Он имеет право его высказывать. Да, голкиперы, которых Михаил Савченко перечислил, играют в другой манере по сравнению с вратарем ЦСКА. Но это же еще зависит и от стиля, модели всей команды.

Если допустить, что Акинфеев играет на инстинктах, то, значит, они у него очень сильные, раз позволяют Игорю 20 с лишним лет держаться на таком высоком уровне. Да, его действия при начале атак, наверное, не являются слишком динамичными или яркими. Но вы посчитайте, сколько титулов он уже выиграл. И продолжает приносить реальную пользу армейцам. Это как минимум вызывает к нему уважение!

— Можете назвать свою тройку лучших вратарей первой части РПЛ?

— Давайте. Только без мест. Просто выделю троих голкиперов.

— Ваше право.

— У нас так много хороших вратарей. Но если нужно выделить только троих... Давайте так. Бориско, Агкацев и... Хочется и Митрюшкина сюда включить, так как он уверенно действует в «Локо». Так... Пусть будет Акинфеев, про игру которого в последние два сезона сказал выше.

В сезоне-2025/26 Акинфеев принял участие в 16 матчах ЦСКА и пропустил 15 голов, отыграв 4 встречи на ноль. В сезоне-2024/25 у него 14 сухих встреч и 21 пропущенный мяч в 30 матчах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Изнасиловали, уволили, назвали лгуньей». Суд оправдал гонщика по делу о преступлении в доме Шумахеров
«Чемпионством пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь». Глушенков — о «золоте» РПЛ, попытках оценить сборную, поражении от Египта, Соболеве и Дуране
В Вене состоялась акция протеста против антироссийских санкций
На самом деле Россия — шестикратный чемпион мира по футболу! Но есть нюанс
Что произошло за день 6 июня. Главное
Россиянин Василевский получил приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ
Популярное видео
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в сезоне-2025/26: последние новости, трансферы, сборы
В «Црвене Звезде» опровергли информацию о возможном переходе Соболева этой зимой
Ненахов считает уход Баринова потерей для «Локомотива»
В «Локомотиве» ответили, были ли шансы сохранить Баринова
«Спартак» взял зимой только Сауся, но весной мы увидим совсем другую команду. Карседо перестраивает все
«За победу над «Барселоной» получил 80 тысяч долларов — самые большие премиальные в карьере». Откровенное интервью Нобоа
Колода козырей. Кордоба, Сперцян, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов — кто станет лучшим футболистом РПЛ-2025/26? Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер вратарей «Балтики»: «У Бориско нет самоцели побить рекорд Овчинникова»

Тренер вратарей «Балтики»: «Латышонок в моменте не проиграл конкуренцию Адамову в «Зените»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости