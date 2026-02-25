Тренер вратарей «Балтики»: «Акинфеев второй сезон подряд играет просто здорово!»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков назвал лучших голкиперов РПЛ первой части сезона.

— Бориско — лучший вратарь первой части чемпионата?

— Для меня — да.

— В чем он тогда превзошел Агкацева?

— Почему вы именно Агкацева привели в пример?

— Вратарь команды, которая в прошлом сезоне стала чемпионом, а в этом лидирует в РПЛ.

— Мне нравится, как играет Агкацев. Он и в прошлом сезоне после отъезда Матвея Сафонова в «ПСЖ» зашел уверенно в РПЛ, не имея за плечами серьезного опыта. Здорово отыграл тот чемпионат. Много выручал, внес значительный вклад в чемпионство «Краснодара». И сейчас действует очень сильно. Много спасений за 18 матчей. Держит планку, уровень. Для относительно молодого вратаря у него высокие показатели.

— Почему тогда Бориско вы ставите повыше?

— Мне тут сложно ответить объективно, так как я каждый день вижу Максима в работе, прекрасно знаю его. Агкацева вживую я видел только на одной тренировке. На сборе национальной команды в Новогорске. И мне действительно понравилось, как Стас двигается, его реакция. Очень приятное оставил впечатление. Потом еще воочию видел его игру в матче против «Балтики».

В чем Макс его превзошел осенью? Возможно, чуть эффективнее сыграл в ключевых эпизодах, которые позволили нам набрать очки. Если же брать технические и тактические показатели, мне сложно кого-то из них поставить на первое место, а кого-то — на второе.

— Ваш подопечный — лидер РПЛ по проценту отраженных ударов — 88. На втором месте по этому показателю Денис Адамов (84 процента), на третьем — Игорь Акинфеев (76).

— Если брать топ-3, то здесь, наверное, нужно еще учитывать, что Адамов и Акинфеев провели в первой части сезона по 14 матчей, а Бориско — 18. Мне кажется, если составлять рейтинг, то у вратарей должно быть равное количество игр. Потому что даже один-два матча могут сильно поменять картину, процентовку. Честно говоря, думал, что Агкацев окажется в тройке. Он, как и Макс, провел все игры в РПЛ до зимней паузы.

— Как вам Акинфеев в первой части чемпионата?

— Считаю, он второй сезон подряд играет просто здорово! Были чемпионаты, когда Игорь, наверное, действовал не так ярко, как мы привыкли. Но вот последние два года он будто бы переживает вторую молодость. Столько спасений, столько очков принес ЦСКА! Такое ощущение, что Акинфеев не наелся футболом, жаден до игры, азартен! Это видно по всему — по движению, по реакции. Держит очень высокий уровень.

— Летом прошлого года довольно громкое интервью «СЭ» дал тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко. Про Акинфеева он, в частности, сказал следующее: «Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил — все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее».

— Это мнение коллеги. Он имеет право его высказывать. Да, голкиперы, которых Михаил Савченко перечислил, играют в другой манере по сравнению с вратарем ЦСКА. Но это же еще зависит и от стиля, модели всей команды.

Если допустить, что Акинфеев играет на инстинктах, то, значит, они у него очень сильные, раз позволяют Игорю 20 с лишним лет держаться на таком высоком уровне. Да, его действия при начале атак, наверное, не являются слишком динамичными или яркими. Но вы посчитайте, сколько титулов он уже выиграл. И продолжает приносить реальную пользу армейцам. Это как минимум вызывает к нему уважение!

— Можете назвать свою тройку лучших вратарей первой части РПЛ?

— Давайте. Только без мест. Просто выделю троих голкиперов.

— Ваше право.

— У нас так много хороших вратарей. Но если нужно выделить только троих... Давайте так. Бориско, Агкацев и... Хочется и Митрюшкина сюда включить, так как он уверенно действует в «Локо». Так... Пусть будет Акинфеев, про игру которого в последние два сезона сказал выше.

В сезоне-2025/26 Акинфеев принял участие в 16 матчах ЦСКА и пропустил 15 голов, отыграв 4 встречи на ноль. В сезоне-2024/25 у него 14 сухих встреч и 21 пропущенный мяч в 30 матчах.