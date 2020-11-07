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Тренер «Тамбова» рассказал о состоянии здоровья Сергея Первушина

18:57
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Тренер «Тамбова» Тимур Шипшев рассказал о кадровых потерях перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Главный тренер Сергей Первушин почувствовал себя неважно после завтрака. Погода, видите, какая... Мы держим с ним связь, — сказал Шипшев в эфире «Матч Премьер». — У нас Килина нет, Тетрашвили нет, Каплиенко нет. Но у нас есть другие футболисты, которые могут их заменить.

Соперник очень сложный. Будет очень тяжело. Они могут обыграть в этом сезоне любого соперника".

Тамбов — Ахмат

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