Тренер «Тамбова» рассказал о состоянии здоровья Сергея Первушина
Тренер «Тамбова» Тимур Шипшев рассказал о кадровых потерях перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Главный тренер Сергей Первушин почувствовал себя неважно после завтрака. Погода, видите, какая... Мы держим с ним связь, — сказал Шипшев в эфире «Матч Премьер». — У нас Килина нет, Тетрашвили нет, Каплиенко нет. Но у нас есть другие футболисты, которые могут их заменить.
Соперник очень сложный. Будет очень тяжело. Они могут обыграть в этом сезоне любого соперника".
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.