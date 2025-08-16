Тренер «Спартака» Сакич — об игре в большинстве: «У нас было пятиминутное затмение, когда мы позволили «Зениту» забить»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги матча против «Зенита» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

Главный тренер красно-белых Деян Станкович по личным обстоятельствам не пришел на пресс-конференцию.

— Почему «Спартак» хуже играл 11 против 10, чем 11 против 11?

— Во втором тайме у нас действительно было пятиминутное затмение, когда мы позволили забить сопернику. Но в футболе такое бывает. Соболев правша, но вы видели, как он ударил с левой... Возможно, сыграл тот факт ,что играя в меньшистве и проигрывая, команда раскрепощается — ей нечего терять. В любом случае, жаль, что мы не смогли довести дело до победы., — сказал Сакич на пресс-конференции.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.