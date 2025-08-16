Футбол
16 августа, 20:10

Тренер «Спартака» Сакич — об игре в большинстве: «У нас было пятиминутное затмение, когда мы позволили «Зениту» забить»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги матча против «Зенита» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

Главный тренер красно-белых Деян Станкович по личным обстоятельствам не пришел на пресс-конференцию.

— Почему «Спартак» хуже играл 11 против 10, чем 11 против 11?

— Во втором тайме у нас действительно было пятиминутное затмение, когда мы позволили забить сопернику. Но в футболе такое бывает. Соболев правша, но вы видели, как он ударил с левой... Возможно, сыграл тот факт ,что играя в меньшистве и проигрывая, команда раскрепощается — ей нечего терять. В любом случае, жаль, что мы не смогли довести дело до победы., — сказал Сакич на пресс-конференции.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.

РПЛ
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Эрик Стейн

    было пятиминутное затмение-подскажите ему что эти 5 минут расстянулись уже минимум до 5 тура)))

    16.08.2025

  • Geyyt444

    16.08.2025

    • Станкович: «Игра «Спартака» в большинстве? Было пятиминутное затмение, уже не в первый раз»

    Сакич: «Спартак» переживает негативный период, надеюсь, он закончится как можно скорее»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

