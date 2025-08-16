Станкович: «Игра «Спартака» в большинстве? Было пятиминутное затмение, уже не в первый раз»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

«Почему я сегодня был таким спокойным? Я был спокойным не только в этом матче, но и в предыдущем и до этого. Я не хочу тратить понапрасну энергию на те моменты, которые мы не в силах поменять. Сегодня я наслаждался матчем, игрой ребят — они заслуживали победу. Но мы выбрали самый сложный путь и идем по нему.

Понравилось ли мне, как «Спартак» действовал в большинстве? Первые пять минут, конечно же нет. Потом мы пропустили гол. После этого мы начали играть так, как должны были. Это такое пятиминутное затмение, с которым мы сталкиваемся уже не в первый раз. Сейчас у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином».