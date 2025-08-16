Сакич: «Спартак» переживает негативный период, надеюсь, он закончится как можно скорее»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал результаты красно-белых на старте сезона РПЛ.

— Как вы оцените старт сезона для «Спартака»?

— Однозначно, мы рассчитывали на лучшие результаты на стартовом отрезке. Но в футболе такое случается. Бывают и положительные периоды и отрицательные. Мы переживаем негативный период, надеюсь, он закончится как можно скорее. Сегодня команда показала хорошую игру. Надеюсь, мы будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в таблице РПЛ.