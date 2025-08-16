Маркиньос — после ничьей «Спартака» с «Зенитом»: «Мы недовольны, как складываются события»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.

— Играли очень хорошо. Выполнили все установки, но не хватило для победы. Нужно продолжать работать. Эпизод с пенальти в ворота «Спартака»? Все было очень быстро. Думал, что игрок находился немного дальше. Но он был быстр. Самое главное, что не сдались. Удалось забить. Нужно продолжать.

— Есть ли нервозность в команде?

— Мы недовольны, как складываются события. Продолжаем работать.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.