Тренер «Спартака» отреагировал на идею Федуна запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал предложение Леонида Федуна запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит.

— Леонид Федун предложил запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Поддерживаете это?

— Я не очень силен в соцсетях, не знаю, как это работает. Но если президент так сказал, значит, это правильно. Это всегда правильно! (Дмитрий Зеленов)