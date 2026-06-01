Тренер «Спартака» Карседо: «Нам с женой нравится жизнь в Москве, чувствуем себя в безопасности»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о своей жизни в Москве.

«Замечательный современный город, который здорово поменялся с тех пор, как мы тут были в первый раз. Нам с женой нравится жизнь в Москве. Здесь есть все, что нужно, чувствуем себя в безопасности, очень впечатляет инфраструктура Сити. Как проходит наш день? Мы рано встаем. Идем с женой в спортзал, завтракаем. Ну а затем — работа. В 11.00-11.30 я на базе. Готовимся к тренировке, проводим ее, затем анализируем. Работаем на базе где-то до восьми вечера. После чего возвращаюсь домой», — цитирует Карседо пресс-служба красно-белых.

52-летний Карседо возглавил московскую команду в январе 2026 года. Под руководством испанского специалиста «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл Кубок России и с 52 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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