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Тренер «Спартака» Карседо: «Нам с женой нравится жизнь в Москве, чувствуем себя в безопасности»

Сергей Ярошенко
Хуан Карлос Карседо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о своей жизни в Москве.

«Замечательный современный город, который здорово поменялся с тех пор, как мы тут были в первый раз. Нам с женой нравится жизнь в Москве. Здесь есть все, что нужно, чувствуем себя в безопасности, очень впечатляет инфраструктура Сити. Как проходит наш день? Мы рано встаем. Идем с женой в спортзал, завтракаем. Ну а затем — работа. В 11.00-11.30 я на базе. Готовимся к тренировке, проводим ее, затем анализируем. Работаем на базе где-то до восьми вечера. После чего возвращаюсь домой», — цитирует Карседо пресс-служба красно-белых.

52-летний Карседо возглавил московскую команду в январе 2026 года. Под руководством испанского специалиста «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл Кубок России и с 52 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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Источник: ФК «Спартак»
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Хуан Карлос Карседо
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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