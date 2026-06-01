Карседо — об уходе Бонгонды и Рябчука: «Тренер не может давать время всем футболистам»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал уход из команды хавбека Тео Бонгонды и защитника Олега Рябчука.

«К сожалению, тренер не может давать время всем футболистам. Я им благодарен за профессионализм и доброжелательное отношение. Тот же Олег, понимая, что на его позиции выходят другие футболисты, все равно усердно работал и приносил нам пользу в тренировочном процессе. Я сказал ему об этом и искренне пожелал удачи в следующем клубе», — приводит слова Карседо пресс-служба красно-белых.

Рябчук летом 2023 года перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса». Защитник провел за красно-белых 73 матча и отдал 5 голевых передач. В сезоне-2025/26 он не отметился результативными действиями в 18 играх во всех турнирах.

Бонгонда также присоединился к «Спартаку» в 2023 году. За 3 года полузащитник провел за «Спартак» 75 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. В прошедшем сезоне на его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

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