Гаджиев объяснил признание Семина лучшим тренером России в XXI веке

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты голосования «СЭ» за звание лучшего тренера России XXI века. Победителем был признан Юрий Семин.

«Можно сказать, что журналисты хорошо разбираются в футболе и оценка относительно объективна. Надо поздравить Палыча. В состав я тоже попал! В таких оценках очень большую роль играет личная симпатия. Я думаю, что победа Семина говорит именно об этом. Он народный тренер. Как говорят, «Спартак» — народная команда. Помимо успехов, важно еще и то, как он общается, какая у него трибуна и какое лицо. Футбол — популярный вид спорта, и правильное позиционирование себя — важная часть. Думаю, чисто по-человечески Семин привлекает народной мудростью.

Если брать исключительно результат, то Газзаев, наверное, лидер. Он все-таки выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, его «Алания» — первая команда с периферии, которая стала чемпионом России. Второй такой, несмотря на то что Казань — третья столица, стал «Рубин». Бердыев поднял этот клуб снизу и сделал его чемпионом дважды подряд. Победы над большими клубами играют значительную роль тоже. Но сопоставлять достижения сложно», — сказал Гаджиев «СЭ».

Второе место у Валерия Газзаева, на третьем месте Курбан Бердыев. Также в итоговую десятку попали Сергей Семак (3 первых места), Станислав Черчесов (4), Леонид Слуцкий (0), Олег Романцев (4), Мурад Мусаев (0), Валерий Карпин (0) и Владимир Валентинович Федотов (0) (на 14-й позиции — Владимир Григорьевич Федотов). Гаджи Гаджиев (0) — 11-й.

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