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Гаджиев объяснил признание Семина лучшим тренером России в XXI веке

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты голосования «СЭ» за звание лучшего тренера России XXI века. Победителем был признан Юрий Семин.

«Можно сказать, что журналисты хорошо разбираются в футболе и оценка относительно объективна. Надо поздравить Палыча. В состав я тоже попал! В таких оценках очень большую роль играет личная симпатия. Я думаю, что победа Семина говорит именно об этом. Он народный тренер. Как говорят, «Спартак» — народная команда. Помимо успехов, важно еще и то, как он общается, какая у него трибуна и какое лицо. Футбол — популярный вид спорта, и правильное позиционирование себя — важная часть. Думаю, чисто по-человечески Семин привлекает народной мудростью.

Если брать исключительно результат, то Газзаев, наверное, лидер. Он все-таки выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, его «Алания» — первая команда с периферии, которая стала чемпионом России. Второй такой, несмотря на то что Казань — третья столица, стал «Рубин». Бердыев поднял этот клуб снизу и сделал его чемпионом дважды подряд. Победы над большими клубами играют значительную роль тоже. Но сопоставлять достижения сложно», — сказал Гаджиев «СЭ».

Второе место у Валерия Газзаева, на третьем месте Курбан Бердыев. Также в итоговую десятку попали Сергей Семак (3 первых места), Станислав Черчесов (4), Леонид Слуцкий (0), Олег Романцев (4), Мурад Мусаев (0), Валерий Карпин (0) и Владимир Валентинович Федотов (0) (на 14-й позиции — Владимир Григорьевич Федотов). Гаджи Гаджиев (0) — 11-й.

Юрий Семин&nbsp;&mdash; лучший тренер России XXI века.Семин — лучший тренер России XXI века, Газзаев — 2-й, Бердыев — 3-й. Итоги спецпроекта «СЭ»

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Юрий Семин
Футбол
Валерий Газзаев
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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