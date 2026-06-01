Карседо: «Зобнин чувствует «Спартак» лучше многих»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру полузащитника команды Романа Зобнина.

«Роман чувствует «Спартак» лучше многих. Наш капитан. Еще на сборах я понял, что он должен быть одним из основных игроков. Важно, что он не только лидер, но и отличный футболист с превосходным набором качеств. Да, сейчас у него другая позиция, но он действует на ней полезно. Считаю, Зобнин провел хороший отрезок и внес большой вклад в наш успех. Меня впечатляет его физическая готовность, а также желание, ответственность и профессионализм. Никогда не буду смотреть на возраст футболиста: это просто цифры», — приводит слова Карседо пресс-служба красно-белых.

В этом сезоне на счету 32-летнего россиянина 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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