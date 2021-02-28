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Тренер «Спартака» Хинкель оценил первый матч Промеса после возвращения

16:34
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал игру нападающего Квинси Промеса в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (0:2), который стал первым для голландца после возвращения в Россию.

— Как оцените игру Промеса? Удалось ли ему показать себя лидером на поле?

— Мы рады, что он здесь. Уверен, что Квинси — игрок высокого класса. Он провел две тренировки, а до этого тренировался не регулярно. Он будет прибавлять с каждым днем. Даже сегодня он показал свое мастерство. К сожалению, мы не добились результата. Мы рады, что он готов играть все 90 минут. Изначально были готовы заменить его, если бы увидели, что силы у него кончаются. Так он сможет быстрее набрать форму.

(Олег Кошелев)

Спартак — Рубин

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