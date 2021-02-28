«Спартак» — «Рубин»: все голы матча
«Рубин» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ в гостях победил «Спартак» со счетом 2:0. Оба гола забил Джордже Деспотович.
Напомним, что обе команды играли в меньшинстве. В самом конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник красно-белых Роман Зобнин.
На 71-й минуте также вторую желтую карточку получил Оливер Абильдгор.
Все голы матча:
53-я минута, Джордже Деспотович
ГОООООООЛ! Есть восьмой мяч Деспота, 0:1 в Москве#ТинькоффРПЛ #СпартакРубин pic.twitter.com/eDoukzqiS9— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 28, 2021
89-й минута, Джордже Деспотович
ГООООООООЛ! Дубль Деспотовича, 0:2#ТинькоффРПЛ #СпартакРубин pic.twitter.com/b1yc38uxeO— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 28, 2021
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