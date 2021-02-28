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«Спартак» — «Рубин»: все голы матча

16:27
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«Рубин» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ в гостях победил «Спартак» со счетом 2:0. Оба гола забил Джордже Деспотович.

Напомним, что обе команды играли в меньшинстве. В самом конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

На 71-й минуте также вторую желтую карточку получил Оливер Абильдгор.

Все голы матча:

53-я минута, Джордже Деспотович

89-й минута, Джордже Деспотович

Спартак — Рубин

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