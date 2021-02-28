Тихонов прокомментировал итоги командного спринта на ЧМ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты командных спринтов на чемпионате мира в Оберстдорфе: у Большунова и Ретивых бронза, Ступак и Непряева — четвертые.

«Я бы поменял этапы — на финишный круг поставил бы все-таки Большунову. Но тренерам лучше знать, там профессионалы в лыжных гонках, — сказал Тихонов «СЭ». — Ретивых на первом этапе было бы лечге, меньше ответственности. И финишный круг — Сашин, он бы его не уступил».

28 февраля прошли командные спринты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Среди мужчин первое место заняла Норвегия, у женщин — Швеция.

Большунов привез Ретивых перед последним этапом 4,3 секунды преимущества над Норвегией, но на финишной прямой Ретивых уступил еще и Финляндии, которая после падения прошла в финал по времени.

(Константин Колмаков)