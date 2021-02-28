Тихонов прокомментировал итоги командного спринта на ЧМ
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты командных спринтов на чемпионате мира в Оберстдорфе: у Большунова и Ретивых бронза, Ступак и Непряева — четвертые.
«Я бы поменял этапы — на финишный круг поставил бы все-таки Большунову. Но тренерам лучше знать, там профессионалы в лыжных гонках, — сказал Тихонов «СЭ». — Ретивых на первом этапе было бы лечге, меньше ответственности. И финишный круг — Сашин, он бы его не уступил».
28 февраля прошли командные спринты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Среди мужчин первое место заняла Норвегия, у женщин — Швеция.
Большунов привез Ретивых перед последним этапом 4,3 секунды преимущества над Норвегией, но на финишной прямой Ретивых уступил еще и Финляндии, которая после падения прошла в финал по времени.
(Константин Колмаков)
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