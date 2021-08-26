Тренер «Сочи» — о победе над «Спартаком»: «Ребята поняли, что все могут, побежали вперед без оглядки
21:34
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о результате матча 6-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).
— Что изменилось после пропущенного гола, как перестроились?
— Ребята поняли, что все могут, побежали вперед без оглядки назад.
— Вы увидели колоссальную разницу при подготовке между командой Тедеско и командой Витории?
— Нет, мы просто готовились к сильной команде.
— Как вам жребий «Зенита» в Лиге чемпионов?
— «Ювентус», «Челси», «Мальме» — отличные, интересные команды.
«Сочи» набрал 12 баллов и делит первое место с «Динамо», которое имеет матч в запасе.
(Антон Иванов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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