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Сегодня, 15:03

Карпин о словах Родниной: «У многих завышенные ожидания от наших депутатов? То же самое можно и ей сказать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о критике в адрес российских футбольных клубов со стороны депутата Госдумы Ирины Родниной.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию призвала закрыть российские футбольные клубы. Роднина также считает, что господдержка нужна инвалидам и многодетным семьям, а не профессиональным командам.

— Как вы реагируете на общественное давление, которое оказывается сейчас на футбол в том числе и депутатами Госдумы, госпожой Родниной о том, что футбольные клубы надо закрыть, потому что они все убыточные и тратят государственные деньги? О том, что максимально завышенные ожидания от футбола. Что вы думаете?

— У кого максимально завышенные? У нас у многих завышенные ожидания от всех наших депутатов? Примерно то же самое можно и ей сказать. Если вы хотите, чтобы клубы зарабатывали, дайте зарабатывать тогда. Сделайте так, чтобы не ходило по 8 тысяч на «Ростов» — «Спартак» или «Ростов» ЦСКА. Конкретно знаю, что в Ростове было бы 40 тысяч, если бы все было хорошо. Даже на игру с «Оренбургом» приходит по тридцать тысяч. Дайте заработать тогда. Это разговоры ни о чем, а тем более, с депутатами.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Ирина Роднина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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