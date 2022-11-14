Карпин о словах Родниной: «У многих завышенные ожидания от наших депутатов? То же самое можно и ей сказать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о критике в адрес российских футбольных клубов со стороны депутата Госдумы Ирины Родниной.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию призвала закрыть российские футбольные клубы. Роднина также считает, что господдержка нужна инвалидам и многодетным семьям, а не профессиональным командам.

— Как вы реагируете на общественное давление, которое оказывается сейчас на футбол в том числе и депутатами Госдумы, госпожой Родниной о том, что футбольные клубы надо закрыть, потому что они все убыточные и тратят государственные деньги? О том, что максимально завышенные ожидания от футбола. Что вы думаете?

— У кого максимально завышенные? У нас у многих завышенные ожидания от всех наших депутатов? Примерно то же самое можно и ей сказать. Если вы хотите, чтобы клубы зарабатывали, дайте зарабатывать тогда. Сделайте так, чтобы не ходило по 8 тысяч на «Ростов» — «Спартак» или «Ростов» ЦСКА. Конкретно знаю, что в Ростове было бы 40 тысяч, если бы все было хорошо. Даже на игру с «Оренбургом» приходит по тридцать тысяч. Дайте заработать тогда. Это разговоры ни о чем, а тем более, с депутатами.