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Сегодня, 14:27

Кавазашвили посоветовал Сычевому не задерживаться в «Оренбурге»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Стоит ли Сычевому переходить из «Оренбурга»? Хороший футболист обязательно должен для развития своего мастерства переходить в московские топ-клубы. Периферийные команды всегда играют ровно — у них есть спады, отдельные матчи, которые выигрывают благодаря молодым игрокам. Это говорит о том, что такие игроки как Сычевой не должны задерживаться в таких клубах. Не надо обижаться на это местным спортивным властям. Агаларов какой был талантливый, но в последнее время его не слышно. Другой пример — Сергеев, который оказался в «Зените» и сразу заблестел, но его посадили в запас. Значит, он еще не полностью готов для «Зенита». Зиньковский же в «Спартаке» начал с замены, потом его подпустили, а сейчас он начал расцветать и поддерживать командную игру на высочайшем уровне!» — сказал Кавазашвили «СЭ».

26-летний Сычевой в текущем сезоне забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата России. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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