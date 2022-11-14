Кавазашвили посоветовал Сычевому не задерживаться в «Оренбурге»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Стоит ли Сычевому переходить из «Оренбурга»? Хороший футболист обязательно должен для развития своего мастерства переходить в московские топ-клубы. Периферийные команды всегда играют ровно — у них есть спады, отдельные матчи, которые выигрывают благодаря молодым игрокам. Это говорит о том, что такие игроки как Сычевой не должны задерживаться в таких клубах. Не надо обижаться на это местным спортивным властям. Агаларов какой был талантливый, но в последнее время его не слышно. Другой пример — Сергеев, который оказался в «Зените» и сразу заблестел, но его посадили в запас. Значит, он еще не полностью готов для «Зенита». Зиньковский же в «Спартаке» начал с замены, потом его подпустили, а сейчас он начал расцветать и поддерживать командную игру на высочайшем уровне!» — сказал Кавазашвили «СЭ».

26-летний Сычевой в текущем сезоне забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата России. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.