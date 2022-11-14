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Карпин: «Можно сказать, что сейчас лимита на легионеров нет. Пятнадцать можно, тринадцать можно»

Карпин рассказал, что думает о лимите на легионеров в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что в РПЛ сейчас нет лимита на легионеров. Он также считает, что сейчас в России появляются перспективные молодые футболисты.

— Вам не кажется, что даже исходя из того, как играет ваш «Ростов», российский футбол не так плох, как мы его привыкли считать? Играют ребята, которые первый-второй сезон проводят, совсем пацаны и неплохой результат. Что у нас есть резерв, что, возможно, ваша точка зрения на лимит легионеров, она ошибочна, что нам нужен лимит.

— Для чего нам лимит?

— Чтобы играли молодые русские.

— Можно сказать, что сейчас лимита на легионеров нет. Пятнадцать можно, тринадцать можно.

— Мы же понимаем условия, в которых мы оказались.

— И что? Сейчас же иностранцев можно привести. В «Оренбурге» привезли человек 6-7-8, играют и хорошо играют.

— Вот оценка молодых россиян. Мы проводим год в этих обстоятельствах и у нас много молодых россиян интересных появилось. Может, это и есть наш путь?

— Смотря на каком фоне оценивать. Варясь здесь, думаю, что мы международной оценки не получим, к сожалению. Да, на нашем уровне нынешнем уровне РПЛ, смотрятся многие неплохо молодые. Но не хватает Еврокубков и игр сборной для оценки. Чтобы оценить нормально. А так да, появляются.

Валерий Карпин
ФК Ростов
2
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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 6 1 2
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