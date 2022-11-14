Карпин: «Можно сказать, что сейчас лимита на легионеров нет. Пятнадцать можно, тринадцать можно»

Карпин рассказал, что думает о лимите на легионеров в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что в РПЛ сейчас нет лимита на легионеров. Он также считает, что сейчас в России появляются перспективные молодые футболисты.

— Вам не кажется, что даже исходя из того, как играет ваш «Ростов», российский футбол не так плох, как мы его привыкли считать? Играют ребята, которые первый-второй сезон проводят, совсем пацаны и неплохой результат. Что у нас есть резерв, что, возможно, ваша точка зрения на лимит легионеров, она ошибочна, что нам нужен лимит.

— Для чего нам лимит?

— Чтобы играли молодые русские.

— Можно сказать, что сейчас лимита на легионеров нет. Пятнадцать можно, тринадцать можно.

— Мы же понимаем условия, в которых мы оказались.

— И что? Сейчас же иностранцев можно привести. В «Оренбурге» привезли человек 6-7-8, играют и хорошо играют.

— Вот оценка молодых россиян. Мы проводим год в этих обстоятельствах и у нас много молодых россиян интересных появилось. Может, это и есть наш путь?

— Смотря на каком фоне оценивать. Варясь здесь, думаю, что мы международной оценки не получим, к сожалению. Да, на нашем уровне нынешнем уровне РПЛ, смотрятся многие неплохо молодые. Но не хватает Еврокубков и игр сборной для оценки. Чтобы оценить нормально. А так да, появляются.