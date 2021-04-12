Тренер «Ротора» Биджиев прокомментировал поражение от ЦСКА
21:12
Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев поделился мнением о результате матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).
«Матч получился тяжелым для нас. Первый тайм выдерживали по темпу, к сожалению, пропустили на последней минуте. Настраивались на второй тайм. По самоотдаче претензий быть не может. Однако были ошибки, проанализируем, что было не так.
Не сказал бы, что у Чондрича много ошибок. Сегодня он не виноват, не видел момента удара. Мы не забиваем с февраля, надо работать и начинать реализовывать моменты. Конечно, мы надеемся сохранить прописку в РПЛ», — сказал Биджиев на пресс-конференции.
«Ротор» занимает 14-е место в турнирной таблице с 18 очками. В следующем туре команда встретится с «Динамо».
(Сергей Федоров)
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