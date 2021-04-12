ЦСКА — «Ротор»: все голы матча
21:03
Все голы матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ротор» (2:0).
В компенсированное к первому тайму время счет открыл Чидера Эджуке.
Гол Эджуке.#ЦСКАРотор прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/xaN6WAS3dI— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 12, 2021
Саломон Рондон на 71-й минуте забил второй мяч.
Гол Рондона#МАТЧПРЕМЬЕР #ЦСКАРоторhttps://t.co/9aP9yPAEEC— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 12, 2021
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