Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Ротор»: все голы матча

21:03
Голкипер «Ротора» Йосип Чондрич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Голкипер «Ротора» Йосип Чондрич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Все голы матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ротор» (2:0).

В компенсированное к первому тайму время счет открыл Чидера Эджуке.

Саломон Рондон на 71-й минуте забил второй мяч.

ЦСКА — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5534
Все опросы
«Зенит» теперь не упустит чемпионство?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры