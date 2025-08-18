Шпилевский о первой победе «Пари НН» в сезоне РПЛ: «Фортуна была на нашей стороне. Ее тоже нужно заслужить»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (2:0) в 5-м туре РПЛ.

«Скажем так, в предыдущих матчах фортуна была не нашей стороне, поэтому надо сказать, что мы заслужили, фарт тоже нужно заслужить. В плане самоотдачи игра была фантастической, а в плане качества — это не то, что мы хотим видеть, но важно было победить», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Пари НН» прервал серию из четырех поражений в РПЛ. Нижегородцы набрали 3 очка и занимают 15-е место в таблице чемпионата России. «Динамо» с 5 очками — на 12-й строчке.