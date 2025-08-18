«Спартак» — в зоне стыков: таблица РПЛ после 5-го тура

В понедельник, 18 августа, матчем «Пари НН» — «Динамо» Махачкала (2:0) завершился 5-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1). Железнодорожники на 1 очко опережают «Краснодар», который разгромил «Сочи» (5:1), и на 2 — ЦСКА, который победил «Динамо» (3:1).

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) и после победы «Оренбурга» над «Акроном» (2:1) опустился на 13-е место — в зону переходных матчей.

РПЛ: результаты всех матчей 5-го тура

В 6-м туре встречаются: 22 августа «Оренбург» — «Ахмат» (18.00);

23 августа «Рубин» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Динамо» Махачкала (16.15), «Локомотив» — «Ростов» (18.30), «Динамо» — «Пари НН» (20.45);

24 августа «Крылья Советов» — «Краснодар» (15.00), ЦСКА — «Акрон» (17.30), «Сочи» — «Балтика» (20.00).