18 августа, 22:17

«Спартак» — в зоне стыков: таблица РПЛ после 5-го тура

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В понедельник, 18 августа, матчем «Пари НН» — «Динамо» Махачкала (2:0) завершился 5-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1). Железнодорожники на 1 очко опережают «Краснодар», который разгромил «Сочи» (5:1), и на 2 — ЦСКА, который победил «Динамо» (3:1).

Фабио Челестини, Валерий Карпин и&nbsp;Андрей Талалаев.Челестини и Талалаев творят и набирают очки. Карпин проваливается вслед за Семаком и Станковичем

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) и после победы «Оренбурга» над «Акроном» (2:1) опустился на 13-е место — в зону переходных матчей.

РПЛ: результаты всех матчей 5-го тура

В 6-м туре встречаются: 22 августа «Оренбург» — «Ахмат» (18.00);

23 августа «Рубин» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Динамо» Махачкала (16.15), «Локомотив» — «Ростов» (18.30), «Динамо» — «Пари НН» (20.45);

24 августа «Крылья Советов» — «Краснодар» (15.00), ЦСКА — «Акрон» (17.30), «Сочи» — «Балтика» (20.00).

Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
Российскую гимнастку Мельникову не пригласили на финал Бундеслиги
Трамп заявил о близости сделки по урегулированию конфликта на Украине
Романова уже начали критиковать, цель красно-белых — забраться в тройку до зимы, из чемпионской гонки еще не вылетели. Что происходит в «Спартаке» после дерби с ЦСКА
Постпред США при НАТО отметил превосходство ВС РФ в зоне СВО
Олимпийскую чемпионку по плаванию Олексяк дисквалифицировали на два года
Плющенко подал заявление в органы опеки на мать фигуристки Костылевой
«Торпедо» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Балтика»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Сочи»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», победы «Зенита» и «Динамо»: голы дня
«Шинник» — «Сокол»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Факел»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Valekka

    Клюевое :" у всех лидеров"-признание того,что Спартак абсолютно средненькая команда!

    19.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Юбилейное 10-е место в год всевдо столетия, при Федунко и его сожительной башкир-кызымке, чем было лучше?

    19.08.2025

  • Garryman

    Ну-ну.... Зенит уже "легко выигрывал" у Рубина, Ахмата, Спартака....

    19.08.2025

  • igorlvov

    «Спартак» — в зоне стыков..............могли ли мы други, даже подумать об этом???????? ЛУКОЙЛ на вас в суд подавать что ли? За сознательную диверсию по развалу клуба!??? Чё за хрень у Вас там происходит!??? Почему клубом по прежднему управляют эти люди!??? От директора до тренера!???? Что это соботаж!???? И скрытая работа на врагов России!? ЁЁЁЁЁЁЁ даже слов нет! :(((((((

    19.08.2025

  • Garryman

    В этом году удивляют Спартак, Зенит и Динамо. Причем все удивляют в плохом смысле.

    19.08.2025

  • SPT

    Еще впереди 25 туров... и возможно движение по таблице как в вверх, так и вниз... Сейчас это просто констатация факта на определенную дату! Смотрим чемпионат!!!

    19.08.2025

  • Vlad C

    Уважаю ваше мнение, но думаю вы ошибаетесь в оценке Спартака.

    19.08.2025

  • zg

    Что не отменяет того,что сэшники таблицу регулярно крутят-вертят как им в голову взбредет!)

    19.08.2025

  • zg

    Логично,эт я так,с юмором!)

    19.08.2025

  • НВ

    СЭ, почему бы не озаглавить сей опус таким образом - "в год очередного юбилея, зенит и зону стыковых матчей разделяет всего одно очко" (очко имени арбитров матча Спартак - зенит). благодарить не надо, дарю.

    19.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Следующий игровой тур РПЛ проходной. Все фавориты легко выиграют свои матчи 6 тура - Краснодар, ЦСКА, Рубин, Динамо М., Зенит ..

    19.08.2025

  • Archon

    Один раз - было дело(давненько),вылетали в первую лигу..Но потом сразу вернулись и стали чемпионами..Год семьдесят какой-то. Но тут вылететь не дадут..Уж больно много бабла вложено.Особенно в Станковича..Никто из спонсоров не захочет признать себя идиотами.

    19.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    За лидерство во второй восьмерке? Вполне возможно.

    19.08.2025

  • *ТочныйСчетМатчей*

    19.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Личные встречи между командами учитываются в итоговой турниной таблице, когда все команды сыграют между собой дважды. В текущей турнирной таблице, при равенстве очков, преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей.

    19.08.2025

  • валерон

    Я что то не пойму вкладываются деньги на покупку игроков, а толку нету я про Спартак.С таким тренером вылетим из РПЛ. Ещё в том сезоне должны были уволить вроде,но катимся вниз .Тогда руководство менять надо.

    19.08.2025

  • Фомальчуган

    Пусть там и остаётся!

    19.08.2025

  • Valekka

    Что за враньё?! Спартак не опустился,а возглавил группу!!

    19.08.2025

  • NapoliFC

    Каждые пару часов заново постят про стыки. Убогие.

    19.08.2025

  • Legis Virtus

    Здесь это не работает. Равное количество очков у четырех команд, а личные встречи между ними не все сыграны. Поэтому смотрим в графу забитых-пропущенных

    19.08.2025

  • Russpiel

    если бы не было ещё двоих с 5-ю очками.

    19.08.2025

  • Tito88

    Только откровенный дебил после пяти туров может на этом делать акцент!

    19.08.2025

  • Юрий Т.

    Регламент читайте внимательно 18.3. В случае равенства очков у 2 (двух) или более Команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице Чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке (при этом первый из указанных показателей не применяется для текущей турнирной таблицы в отношении всех Клубов с равным количеством очков, при этом не имеющих равного количества Матчей между собой): • по результатам Матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); • по наибольшему числу побед во всех Матчах; • по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в Матчах;

    18.08.2025

  • Vlad C

    Я не фанат Спартака, но думаю Спартак ещё у всех лидеров кровушку попьёт и за лидерство поборется.

    18.08.2025

  • DemolisherAjax

    Спартак умеет радовать болельщиков...правда не своих,а болельщиков других клубов :)

    18.08.2025

  • Эстебан

    Составители данной таблицы, невежи, внимательнее вчитывайтесь в положения регламента. Первый критерий при равенстве очков - личные встречи. "Спартак" в 1-м туре обыграл "Динамо" Мх 1:0 и должен быть выше.

    18.08.2025

  • Fanatico

    да. в интересное время живем

    18.08.2025

  • Jean4

    Семак таблицу уже вырезал? Он обещал.

    18.08.2025

  • Archon

    Ммда..13е место - это серьёзно..И надежд мало!!! "Билли ,это серьёзно это 80!" - "Вчера это стоило 50!?" - "Инфляция!")))

    18.08.2025

  • Саша

    Удивляет всё же не ЦСКА, не Локо и даже не Балтика. Удивляет превосходной игрой Спартак, идущий на 4 месте с конца таблицы.

    18.08.2025

  • zg

    Мы Махачкалу обыграли и должны быть выше по личным на данный момент!))))

    18.08.2025

    Шпилевский о первой победе «Пари НН» в сезоне РПЛ: «Фортуна была на нашей стороне. Ее тоже нужно заслужить»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 16 10 4 2 29-10 34
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    4
    		 Локомотив 16 8 7 1 32-20 31
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Динамо 16 5 5 6 25-23 20
    10
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    29.11 14:00 Акрон – Пари НН - : -
    29.11 16:30 ЦСКА – Оренбург - : -
    29.11 19:30 Балтика – Спартак - : -
    30.11 14:00 Краснодар – Кр. Советов - : -
    30.11 16:30 Ростов – Локомотив - : -
    30.11 16:30 Ахмат – Динамо - : -
    30.11 19:00 Зенит – Рубин - : -
    1.12 19:30 Сочи – Динамо Мх - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 14 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 14 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

