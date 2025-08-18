«Спартак» — в зоне стыков: таблица РПЛ после 5-го тура
В понедельник, 18 августа, матчем «Пари НН» — «Динамо» Махачкала (2:0) завершился 5-й тур чемпионата России.
Лидер РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1). Железнодорожники на 1 очко опережают «Краснодар», который разгромил «Сочи» (5:1), и на 2 — ЦСКА, который победил «Динамо» (3:1).
«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) и после победы «Оренбурга» над «Акроном» (2:1) опустился на 13-е место — в зону переходных матчей.
РПЛ: результаты всех матчей 5-го тура
В 6-м туре встречаются: 22 августа «Оренбург» — «Ахмат» (18.00);
23 августа «Рубин» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Динамо» Махачкала (16.15), «Локомотив» — «Ростов» (18.30), «Динамо» — «Пари НН» (20.45);
24 августа «Крылья Советов» — «Краснодар» (15.00), ЦСКА — «Акрон» (17.30), «Сочи» — «Балтика» (20.00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|16
|10
|4
|2
|29-10
|34
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|
4
|Локомотив
|16
|8
|7
|1
|32-20
|31
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Динамо
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|
10
|Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|
11
|Кр. Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
13
|Динамо Мх
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
|29.11
|14:00
|Акрон – Пари НН
|- : -
|29.11
|16:30
|ЦСКА – Оренбург
|- : -
|29.11
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|30.11
|14:00
|Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|30.11
|16:30
|Ростов – Локомотив
|- : -
|30.11
|16:30
|Ахмат – Динамо
|- : -
|30.11
|19:00
|Зенит – Рубин
|- : -
|1.12
|19:30
|Сочи – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|14
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2