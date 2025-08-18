Биджиев: «Решения ВАР вызывают больше вопросов. Уже поднадоело, честно говоря»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от «Пари НН» (0:2) в матче 5-го тура РПЛ.

На 36-й минуте гол защитника махачкалинцев Мохаммеда Аззи был отменен из-за игры рукой у хавбека Хуссема Мрезига. Главный арбитр Инал Танашев принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Решение ВАР вообще непонятно. Уже это поднадоело, честно говоря. Мяч кому-то попадает в мизинец, еще непонятно, кто первым играет рукой, а там рисуют и нам отменяют гол. Невозможно на это смотреть. Мы думали, что решения ВАР будут стопроцентными всегда, а они больше вопросов вызывают», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Пари НН» прервал серию из четырех поражений в РПЛ. Нижегородцы набрали 3 очка и занимают 15-е место в таблице чемпионата России. «Динамо» с 5 очками — на 12-й строчке.