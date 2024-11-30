Гончаренко о диалоге с судьей Бобровским: «Не понимаю, почему по-хамски отвечают моему игроку»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал диалог с арбитром Яном Бобровским после матча с «Ростовом» (0:4) в 17-м туре РПЛ.

«Я не понимаю, почему по-хамски лайнсмен отвечает моему игроку. Я считаю, что это неправильно. Мне за это дают красную карточку. Я ее не видел, это со слов кого-то», — сказал Гончаренко в эфире телеканал «Матч Премьер».