Агент Мендеса: «Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили»
Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал о реакции футболиста после вызова в сборную Чили.
«Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили. Он полностью отдает себя, чтобы приносить пользу ЦСКА. Мендес стремится побеждать в каждом матче, и я думаю, что у ЦСКА все будет в порядке, команда быстро выйдет из неудачной серии», — приводит Metaratings.ru слова агента.
Чилиец подписал контракт с ЦСКА в июле 2022 года. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года с возможностью продления.
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|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
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|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
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|12.11
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|
Торпедо – Зенит
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Спартак
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|
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|
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