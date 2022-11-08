Агент Мендеса: «Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили»

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал о реакции футболиста после вызова в сборную Чили.

«Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили. Он полностью отдает себя, чтобы приносить пользу ЦСКА. Мендес стремится побеждать в каждом матче, и я думаю, что у ЦСКА все будет в порядке, команда быстро выйдет из неудачной серии», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Чилиец подписал контракт с ЦСКА в июле 2022 года. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года с возможностью продления.