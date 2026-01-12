Галактионов: «Полностью готовы к тому, что Баринов проведет весну в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Дмитрия Баринова.

Ранее 29-летний футболист прошел с командой медосмотр и вошел в состав на зимние сборы. До этого сообщалось, что он близок к переходу в ЦСКА.

— Есть уверенность, что сможете рассчитывать на Баринова весной?

— На сегодняшний день все футболисты, которые есть у нас в команде, готовятся к сборам и едут на них.

— Правда, что вы просили руководство оставить Баринова?

— Дмитрий — наш капитан, лидер и воспитанник. Все знают отношение к нему. Это основополагающий игрок, который дает результат.

— Если Баринов уйдет, то «Локомотив» останется в чемпионской гонке?

— Мы в любом случае в чемпионской гонке. Все вопросы о переговорах лучше задать руководству. Оно лучше знает детали. И, безусловно, Дмитрий оказывает большое влияние на игру команды. И мы полностью готовы к тому, чтобы весну он провел с нами. Мы рассчитываем на него, — сказал Галактионов.

В этом сезоне Баринов провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».