«Локомотив» не может договориться с Фассоном об условиях продления контракта

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» пока не может договориться об условиях продления контракта с защитником Лукасом Фассоном. Переговоры продолжаются, бразилец хочет остаться в клубе.

Ранее в СМИ сообщалось, что к 24-летнему футболисту проявляют интерес бразильские и европейские клубы.

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник провел за команду 20 матчей и отдал 2 голевые передачи. Действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.