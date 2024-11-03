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Пьянич: «Матчи против «Спартака» очень важны. Мы расстроены результатом, без сомнения»

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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился эмоциями после поражения от «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

«Ну что я могу сказать по матчу. Конечно, матчи против «Спартака» очень важны. Мы очень расстроены результатом, без сомнения. Драка? Мы сфокусированы на игре в футбол, а не на таких потасовках», — приводит слова Пьянича ТАСС.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 14 матчах. Красно-белые занимают пятую строчку, имея 25 очков.

Источник: ТАСС
Миралем Пьянич
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
10
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Локомотив – Рубин
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ЦСКА – Спартак
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