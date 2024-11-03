Пьянич: «Матчи против «Спартака» очень важны. Мы расстроены результатом, без сомнения»

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился эмоциями после поражения от «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

«Ну что я могу сказать по матчу. Конечно, матчи против «Спартака» очень важны. Мы очень расстроены результатом, без сомнения. Драка? Мы сфокусированы на игре в футбол, а не на таких потасовках», — приводит слова Пьянича ТАСС.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 14 матчах. Красно-белые занимают пятую строчку, имея 25 очков.