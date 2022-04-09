Тренер «Краснодара» Александр Сторожук после победы над «Рубином» (1:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи. По его словам, было много брака.

«Сложный матч, мы тщательно разобрали соперника и подготовились. Сделали много изменений. Никто не ждал яркого матча, — отметил Сторожук. — Понимали, что нельзя отходить от своей игры, но было много брака. Много молодых ребят, у них адаптация в соревновательном периоде. Но я очень благодарен ребятам. Они сплочены и нет безразличных.

Гол Волкова в дебютной игре? Я очень рад за него. Мы его поздравляем. Но на этом жизнь не заканчивается и мы хотим видеть большего. У нас большие задачи. Волков — перспективный игрок, мы на него надеемся".