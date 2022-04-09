Борис Игнатьев: «Шансы — это одно, а реализация — другое»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на поражение ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (2:4).

«Наши игроки не всегда профессионально подходят к своим обязанностям. Здесь вопрос не игрового умения стоит на первом плане, а психологии. Думаю, что этот тот самый случай, когда именно это сыграло роковую роль в матче. У армейцев было заметное преимущество, много контролировали мяч, больше атаковали. Было видно, что у них больше шансов победить. Но шансы — это одно, а реализация — другое.

Мне понравилась подмосковная команда. Они очень ответственно подошли к матчу, исходя из турнирного положения. Они очень хорошо оборонялись, были ответственны за игровые эпизоды, большой группой игроков закрывали зоны, не давали возможности проводить быстрые атаки. Стоит отметить, что контратаки сыграли зловещую роль для армейской команды. Ничего неожиданного я не увидел, но если бы меня до игры спросили, я бы сказал, что ЦСКА победит», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

ЦСКА с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» поднялись на 13-ю строчку, набрав 24 очка.