Слуцкий: «Сильно рискую репутацией и карьерой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

— В каком моральном состоянии команда?

— Понятно, что мы боремся за выживание и эти матчи ровные, которые не сложились в нашу пользу — это и есть то, когда у тебя нет запаса прочности. Все расстроены и подавлены. Мы теряем очки при обидных обстоятельствах. Но когда у команды нет минимально человеческого запаса. Нам будет очень сложно и все это понимают. Но претензии по самоотдаче я не могу предъявить. В плане качества — да. Но нам по ходу сезона пришлось.

— «Рубин» проиграл 8 матчей из 9 в РПЛ...

— Вы опять мешаете.

— Остается ли у вас мотивация работать?

— Вы к чему? Если я здесь работаю, то остается. Мне было бы проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я понимал, что мы лучше играть мы не будем без семи игроков основы. Я сильно рискую своей репутацией и карьерой. Но мы начали делать это вместе и у нас прекрасный контакт с командой. Сейчас развернуться и уйти — это последнее дело. Лучше погибнуть в бою всем вместе. Смотрели сериал «Перевал Дятлова», где все остались умирать вместе? Не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца.