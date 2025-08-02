Мусаев о победе над «Динамо»: «Очень сложный матч»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над московским «Динамо» (1:0) в 3-м туре РПЛ.

— Очень сложный матч. Все матчи с «Динамо» тяжелые, — начал тренер. — Плюс у них большие изменения. Они стали играть более агрессивно и мощно. Понимали, что будет много борьбы. В этот раз не остановились, когда неплохо шла игра. Только добавляли, добавляли. Во втором тайме владели преимуществом, вжали «Динамо» в штрафную, в принципе заслужили гол в концовке. Такая победа нам нужна была.

— Почему не было ударов?

— «Динамо» — хорошая команда, тяжело создавать моменты, играя с ними. Мы это видели по прошлым матчам. Есть проблема, над которой мы много работаем: чтобы перед штрафной было много футболистов, фланговые нападающие играли узко, десятый, восьмой номер поднимались. Мы хотим доставлять туда много мячей. Фрагментарно это было нормально в первом тайме. Во втором — чуть лучше. Был доволен тем, как шла игра, владели мячом, был аккуратен. Замены в конце тоже сыграли свою роль — освежили игру. Мы рады. Мы выиграли: Возможно, сделали все правильно.

«Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Быки» в 4-м туре РПЛ сыграют на выезде с «Оренбургом» 10 августа.

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